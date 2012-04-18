Выдвинутую охранником версию убийства Кеннеди экранизируют

К 50-летию убийства Джона Кеннеди компании Atchity Entertainment и Ramos & Sparks Group собираются снять фильм на основе книги «The Kennedy Detail» бывшего агента Секретной службы США Джеральда Блейна, который охранял известного президента Изданная в 2010 году книга Блейна, написанная в соавторстве с Лизой Маккаббин, рассказывает историю президентства Кеннеди с точки зрения его ох ранника, пишет Openspace. Блейн был с Кеннеди в Далласе в день его убийства. Он также охранял президентов США Дуайта Эйзенхауэра и Линдона Джонсона. Уйдя в отставку, бывший агент Секретной службы устроился на работу в корпорацию IBM, где стал главой службы безопасности. Канал Discovery уже снял по книге «The Kennedy Detail» одноименный документальный фильм, вышедший в декабре 2010 года и номинированный на «Эмми». В роли рассказчика выступил актер Мартин Шин (Martin Sheen). Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года, когда президентский кортеж проезжал по улицам Далласа, штат Техас. Арестованного по подозрению в убийстве Ли Харви Освальда через два дня застрелил в полицейском участке житель Далласа Джек Руби, впоследствии умерший в тюрьме. Фильм должен выйти на экраны осенью 2013 года, в годовщину убийства Джона Кеннеди.