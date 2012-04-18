Кулиняк высоко оценил литературный талант Януковича

Министр культуры Украины Михаил Кулиняк прочитал книги президента Виктора Януковича и высоко оценил литературное творчество главы государства. Об этом чиновник сегодня заявил журналистам. По словам министра, он читал книги Януковича и больше всего ему понравились размышления президента. «Например, «Год в оппозиции» - это воспоминания о 2005 годе. Там есть жизненные воспоминания. Следующая книжка о первом годе правительства, потом о периоде 2006-2007 годов. Там описываются разные периоды жизни», - рассказал Кулиняк. Как сообщают Українські новини, министр также отметил, что последняя книга авторства Януковича, которую он читал, была «Украина - страна возможностей». «Хорошие книги», - подытожил министр. Кулиняк также отметил, что покупал книги Януковича в магазинах, однако затруднился назвать стоимость этих книг. Напомним, согласно декларации о доходах главы государства, в 2011 году издательство «Новый мир» приобрело за 16 млн гривен авторские права на четыре написанные книги Януковича и на будущие литературные произведения. Вокруг последней книги Януковича «Opportunity Ukraine» («Украина – страна возможностей»), которая была издана на английском языке в Австрии, разгорелся скандал – автора обвинили в плагиате. Оказалось, что широко разрекламированная книга президента содержит многочисленные дословные перепечатки других авторов без какой-либо ссылки на первоисточник. В книге собраны не только чужие идеи, а скомпилированы целые абзацы из текстов, которые ранее выходили за подписью разных людей.