На свадьбу Джоли и Питта приглашено 300 человек

Голливудские звезды Брэд Питт и Анджелина Джоли выбрали местом проведения брачной церемонии, о которой было заявлено на прошлой неделе, живописный замок Миравель в самом сердце винодельческого региона Прованс, возведенный в XVI веке, сообщает The Daily Star. На реконструкцию этого здания было потрачено несколько миллионов долларов. Напомним, о том, что Питт и Джоли обвенчаются именно в этом месте, сообщал американский журнал InTouch со ссылкой на друга звездной семьи еще прошлым летом. Правда тогда сообщалось, что свадьба состоится 23 сентября 2011 года. По словам источника, близкого к Брэду и Анджелине, пара уже посещала замок в марте со своими детьми. К настоящему моменту достигнута договоренность с местным судьей и получено разрешение на проведение церемонии бракосочетания в замке. На свадьбу приглашены до 300 гостей. В их числе - отец Анджелины, знаменитый голливудский актер Джон Войт, с которым актриса не общалась длительное время, а также родители Брэда Билл и Джейн, его брат Даг и сестра Джули. Шиван (усыновлен актрисой еще до романа с Питтом - в марте 2002 года в Камбодже), Пакс Тьен (усыновлен из приюта на юге Вьетнама), Захара Марли (удочерена в июле 2005 года в Эфиопии), Шайло Нувель (первый биологический ребенок Джоли и Питта, родилась 27 мая 2006 года), Нокс Леон и Вивьен Маршелин (родились 12 июля 2008 года). По данным СМИ, Джоли уже переделала в своем лос-анджелесском доме комнату для будущего ребенка. Питт и Джоли начали встречаться в 2004 году после совместных съемок в фильме "Мистер и миссис Смит".