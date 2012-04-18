Хилари Клинтон зажгла в ночном клубе

Жена экс-президента, а ныне госсекретарь США Хилари Клинтон на днях посетила Колумбию. Однако не в рабочих целях, а для того, чтобы отдохнуть. Так, Хилари Клинтон была замечена в легендарном ночном клубе Havana на побережье города-курорта Картахена (кстати, любимое место отдыха у отъявленных любителей повеселиться Бенисио дель Торо и Габриэля Гарсиа Маркеса). Под присмотром телохранителей, Хилари без устали пила пиво и зажигала на танцплощадке вместе со своими друзьями. Еще бы, ведь устоять перед кубинской музыкой практически невозможно! Позже выяснилось, что это веселье было приурочено к серьезному поводу, а именно окончанию VI саммита. Хилари не стеснялась фотокамер, танцевала румбу и подпевала музыкантам.