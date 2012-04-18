Камерон Диас готовится к усыновлению ребенка

Голливудская актриса Камерон Диас открыто заявила о том, что готовится к усыновлению ребенка. 39-летняя киноактриса призналась, что устала от давления прессы и публики и заявила, что никогда не станет прислушиваться к мнению окружающих. Именно поэтому звезда не стремится найти мужа только ради того, чтобы стать матерью. "Общество диктует нам, что и когда нужно делать, - говорит Камерон, - Общество давит на женщин и обязывает делать "правильные" вещи. Но я не считаю, что общество имеет право навязывать мне свое мнение. Я никогда не говорила, что не хочу иметь детей! Но, к моему большому сожалению, у меня пока нет ребенка. Я не исключаю никаких вариантов – возможно, я усыновлю ребенка, а возможно, встречу мужчину, у которого уже есть дети. У меня есть полное право жить той жизнью, которая мне нравится и не зависеть от чьего-то мнения".