Известный танцор и хореограф, а также герой первого сезона шоу "Холостяк" Максим Чмерковский выпустил линию ювелирных украшений. Стало известно, что танцор не только участвует в топовых телевизионных проектах, но и развивает свою собственную линию ювелирных украшений Maksim. Стоимость одного украшения колеблется от 100 до 150 долларов. "Я всегда отдаю всего себя своим проектам, - говорит танцор, - Украшения – это нечто особенное для каждого человека. Иногда мы приобретаем украшения на подарок, иногда приобретаем для себя – украшения это часть человека. Моя коллекция ювелирных украшений подойдет как для повседневной жизни, так и для особенного случая. Аксессуары всегда подчеркивают уникальный стиль человека и помогают выразить себя. Я надеюсь, вам понравится линия моих ювелирных украшений так же, как мне понравилось работать над ней".