Телохранитель Майкла Джексона докажет, что он отец младшего сына певца

Бывший телохранитель Майкла Джексона Мэтт Фиддс еще в 2010 году заявил, что он настоящий отец младшего ребенка покойного короля поп-музыки, а теперь собирается через суд доказать это. 32-летний британец поклялся отправиться в Лос-Анджелес и вернуть себе десятилетнего сына Принца Майкла II, больше привыкшего к прозвищу Блэнкит. В беседе с журналистами Мэтт пообещал: Я сделаю ДНК-тест. Хочу получить право на посещение сына. Майкл их отец, и я не собираюсь что-либо менять, но я хочу вернуть детей в мою жизнь. Единственный способ добиться этого - обратиться к закону. Я думаю, Блэнкит мой, и я хочу получить окончательные доказательства. Сейчас, по словам Фиддса, Джексоны, особенно мать семейства Кэтрин, делают все, чтобы оградить детей от общения с ним. Кэтрин боялась, что после кончины Майкла я расскажу детям правду. Но для меня важнее всего истина. Я сам по себе добился успеха, и мне не нужны их деньги. Все, чего я хочу - это доступ к Блэнкиту, если он мой сын, чтобы позаботиться о нем, проводить время вместе. Моя мама умирает от рака. Я хочу, чтобы она увидела Блэнкита. Мастер боевых искусств, отвечавший за охрану Джексона, утверждает, что он в качестве донора дал звезде свою сперму в 2001 году, после того как Майкл сказал ему, что хочет "ребенка-атлета". Сказано-сделано, и спустя положенный срок на свет появился Блэнкит. Также Фиддс заявил, что сам Майкл, который скончался в 2009 году в возрасте 50 лет, как-то раз признался, что Мэтт - биологический отец Принца Майкла II: Я спросил у него: "Блэнкит мой сын?" А он ответил: "Он мой сын, Мэтт, но я использовал твою сперму, чтобы дать ему жизнь". За деликатную услугу Джексон пытался выплатить своему охраннику 500 тысяч фунтов стерлингов, но Фиддс совершил невероятный поступок: вернул поп-королю деньги и помог ему бесплатно.