Виктория Бэкхем отметила 38-летие в кругу семьи

Звездная мама и дизайнер Виктория Бекхем поделилась с пользователями "Фейсбука" своей радостью - в день рождения родные украсили ее комнату по-домашнему празднично. Шарики, цветы - все как у обычных людей. На небольшой праздничный ланч в ресторан Nobu Matsuhisa, что в Беверли Хиллс, поздравить Викторию пришла близкая подруга и звезда "Отчаянных Домохозяек" Ева Лонгория. Судя по всему, праздник удался, потому что позже Бекхем выложила фотографию своего праздничного угощения с комментарием: "Какой прекрасный день!". Но даже в день рождения худышка Виктория обошлась без торта – какая молодчина!