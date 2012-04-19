Forbes назвал самых богатых бизнесменов России

В ежегодном рейтинге журнала Forbes «200 богатейших бизнесменов России» сменился лидер – им стал владелец холдинга «Металлоинвест» Алишер Усманов. Эксперты оценили состояние бизнесмена в 18,1 млрд. долларов Владелец НЛМК Владимир Лисин, удерживавший лидерство в рейтинге последние два года, на этот раз оказался на втором месте с состоянием в 15,9 млрд. долларов. Третье место занял Алексей Мордашов («Северсталь») с состоянием в 15,3 млрд. долларов, сообщает Интерфакс. В первую десятку богатейших коммерсантов России также вошли (в порядке убывания): Владимир Потанин («Норильский никель») - 14,5 млрд. долларов, Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ) - 13,5 млрд. долларов, Михаил Фридман (Альфа-Групп) - 13,4 млрд. долларов, Михаил Прохоров (Онэксим) - 13,2 млрд. долларов, Виктор Вексельберг (Ренова) - 12,4 млрд. долларов, Роман Абрамович (Millhouse Capital) - 12,1 млрд. долларов. Замыкает десятку лидеров Леонид Михельсон (Новатэк) с состоянием в 11,9 млрд. долларов. За год долларовых миллиардеров в России стало на пять меньше - 96, отмечает Forbes. Прошедший год стал не самым удачным для крупнейших российских предпринимателей. Совокупное состояние 200 богатейших бизнесменов России в 2011 году упало примерно на 10% - до 446,3 млрд. долларов с 498,6 млрд. долларов в 2010 году, подсчитал журнал. Входящие в первую сотню (из них с состоянием 1 млрд. долларов и выше - 96 человек) в 2011 году «обеднели» на 12%. Совокупная оценка их богатства сократилась до 379,9 млрд. долларов с 431,7 млрд. долларов. В абсолютном выражении лучший результат за год у основателя «Руснефти» Михаила Гуцериева, чье состояние выросло на 4,2 млрд. долларов, до 6,7 млрд. долларов. Жена экс-мэра Москвы Елена Батурина остается единственной женщиной в списке (1,1 млрд. долларов).