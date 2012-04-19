Воронина похоронили на Байковом

В среду в Киеве попрощались с «мэтром мужского костюма» Михаилом Ворониным, скончавшимся от рака на 74-м году жизни. Панихида прошла в киевском Доме учителя, и хотя она была назначена на 12.00, люди с цветами начали прибывать задолго до начала церемонии. Причем желающих проститься с Михаилом Львовичем приехало так много, что на дороге образовалась настоящая пробка. Попрощаться с дизайнером пришли композитор Юрий Рыбчинский, продюсер Алена Мозговая, музыкант Ян Табачник, семья Белоножко, актеры Евгений Паперный, Илья Ноябрев, Валерий Чигляев. Из политиков — глава КГГА Александр Попов, помощник главы МЧС Евгений Червоненко. «Мы с Мишей дружили больше 20 лет, — не стеснялся слез Червоненко. — Тогда я еще был спорт-сменом и нас познакомил Юрий Рыбчинский. Мы были действительно близкими людьми. На мое 50-летие я с сыновьями Кириллом и младшеньким Альфредом были в костюмах именно от Воронина. Он был человеком, который просто не знал слова «нет». Помню, однажды предстояла очень важная встреча и мне был нужен фрак. Миша сшил мне его за сутки!». Не скрывал своего горя и аккордеонист Ян Табачник. «С Мишей мы продружили более 18 лет. Это добрейший человек, который никогда не позволял себе повышать голос и общался со всеми абсолютно на равных. Мы постоянно встречались на все дни рождения, праздники, даты. Как-то раз Миша со своей семьей отдыхал где-то на островах и на эти дни выпал и мой юбилей — 60-летие. Так он специально все бросил и прилетел, чтобы просто меня поздравить», — поделился с нами музыкант. Вдова модельера Инна Семеновна, с которой Михаил Львович прожил вместе 53 года, всю церемонию провела в изголовье мужа. Дочь Лариса не отходила от мамы ни на шаг. После панихиды проститься с Михаилом Ворониным на Байковое кладбище отправилось более 700 человек. Похоронили Михаила Львовича по соседству с художницей Татьяной Яблонской, политиком Александром Зинченко и футболистом Валерием Лобановским.