Попов оконфузился с вопросом «Who is on duty today?»

Очередной выпуск программы «Столиця з Олександром Поповим» на телеканале «Киев» едва не закончился конфузом. Глава КГГА, как оказалось, не владеет даже азами школьной программы по английскому языку. Как сообщает сайт «lumpeny.com», прямой эфир состоялся 12 апреля. Председатель КГГА, отвечал на вопрос телезрителя, дозвонившегося в студию, о готовности администрации города к проведению Евро 2012. Ответ был развернутым и пространным. После уточнения о том, в каком объеме сами чиновники владеют английским языком, мэр Киева рассказал о внутренней директиве текущей аттестации для чиновников всех рангов. О тесной работе с лингвистами Института языкознания им. А. Потебни АПН Украины, в разработке украино-английского словаря-разговорника, приуроченного к Евро 2012. Однако телезрителя этот ответ не удовлетворил, и он переадресовал свой вопрос лично Попову, спросив: «Who is on duty today?», на что столичный градоначальник после небольшого раздумья ответил утвердительно: «Yes». Пришедший на помощь ведущий, посетовав на технические проблемы со связью, продолжил передачу. В телеверсии отчета о передаче этот фрагмент отсутствовал. Как сообщали «Комментарии», в преддверии чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Украине и Польше с 8 июня по 1 июля, государственные служащие, правоохранители, медработники и другие проходили курсы по изучению английского языка.