Чемпион NASCAR не позволил Обаме сесть за руль своего автомобиля

Двенадцать лучших пилотов NASCAR прошлого сезона во главе с чемпионом серии Тони Стюартом посетили президента США Барака Обаму в Белом доме, сообщает Speed TV. Как отмечает «Мотор», Обама выразил желание испытать Chevrolet Стюарта, однако пилот не пустил его за руль. «Здорово видеть автомобиль Стюарта на Южной лужайке (газон рядом с Белым домом в Вашингтоне – примечание «Мотора»), – сказал Барак Обама. – Каждый год я пытаюсь совершить хотя бы круг за рулем машины серии NASCAR, но никто не пускает меня в кабину. И все же я не теряю надежды – может в будущем мне удастся порулить гоночным автомобилем». «Это именно то, чего я боялся, когда президент подходил к нам и осматривал машину, – рассказал, в свою очередь, Стюарт. – Если бы мы разрешили Обаме сесть в автомобиль, из-за деревьев тут же бы появились тайные агенты. К тому же президент сказал, что я был молодцом, когда припарковал машину на Южной лужайке, не повредив газон. Не думаю, что трава осталась бы в таком же состоянии, если бы Барак Обама лично сел за руль. Впрочем, это его газон, так что…» Встреча президента Соединенных Штатов с лучшими пилотами серии NASCAR является ежегодным мероприятием. Прежде Тони Стюарт по прозвищу Дымок уже бывал в Белом доме в составе делегации пилотов. «Определенно, это был его год, – отметил достижения пилота Обама. – Дымок подарил нам одну из самых напряженных концовок чемпионата из всех, которые я когда-либо видел». В конце президент похвалил гонщиков за кампанию «NASCAR объединяет – Америка приветствует», воспитывающую в поклонниках патриотизм и агитирующую их поддержать вооруженные силы США. «Я бы хотел поблагодарить NASCAR за поддержку наших мужчин и женщин в военной форме, – заявил Барак Обама. – Вы даете возможность нашим ветеранам, раненым воинам и солдатам, состоящим на службе, посетить гонки NASCAR в качестве VIP-гостей».