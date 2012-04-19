Хайди Клум после расставания c Силом не держит зла на бывшего мужа

Казалось бы, в разгар громкого развода Хайди Клум выгоднее было бы представить себя как примерную мать – ведь она попросила у суда оставить всех четверых детей ей и предоставить экс-супругу Силу право навещать их. Но модель не побоялась скомпрометировать себя обнажёнными снимками. В интервью, сопровождающем фотосессию, немецкая манекенщица уверяет, что она вовсе не сердится на мужа и благодарна ему за каждый прожитый вместе день. "Я планировала и мечтала о том, какой будет наша жизнь, - говорит Хайди, - Но не всегда все получается так, как хочешь. Иногда жизнь подбрасывает вам крутой поворот, и вы должны понять и преодолеть его. Но моей главной мечтой всегда была любящая семья с кучей детей, с красивым садом с батутами, качелями и прочими вещами. Пока мы наслаждались семью прекрасными годами семейной жизни, мы любили и глубоко уважали друг друга. Но со временем мы отдалились друг от друга". "Нет, я не обижаюсь на то, что случилось, - говорит она, - Все просто получилось так, как получилось". Клум – четырежды мама. По словам модели, она гордится тем, что ни разу в жизни не ложилась под нож хирурга. "Я горжусь тем, что могу сказать в мои годы: я никогда ничего не делала с собой. Каждый имеет свою точку зрения на то, что привлекательно, а что нет. Так вот, пластическая хирургия не кажется мне привлекательной", - говорит супермодель.