У жены Азарова на счетах 182 тыс. грн.

Премьер-министр Николай Азаров задекларировал 837 264,01 гривны доходов в 2011 году. Как сообщается, в доходах премьера зарплата составила 509 902,79 гривны, дивиденды и проценты - 245 941,22 гривны, материальная помощь - 40 620 гривен. Азаров имеет право пользования земельным участком общей площадью 3 998 кв. м, домом площадью 594 кв. м, квартирой площадью 190 кв. м и гаражом площадью 40 кв. м. На счетах премьера в банках 1 368 514,92 гривны. Доход супруги Азарова в 2011 году составил 73 274 гривны. Она владеет автомобилем Lexus RX-400 H с объемом двигателя 3,3 тыс. куб. см. На счетах жены премьера в банках 182 000 гривен. Кроме того, Азаров и его супруга уплатили в 2011 году на содержание имущества 60 850 гривен.