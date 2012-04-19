Янукович во сне называет Ляшко "братаном"

Народный депутат Олег Ляшко в сети Facebook написал, что снилось ему прошлой ночи. Оказывается, во сне политик видит Виктора Януковича. "Прошлой ночью мне приснился Янукович. Я у него в кабинете убеждал его уволить Юлию Тимошенко. И я заставил Януковича дать слово, что он освободит Тимошенко. Дословно он сказал мне следующее: "Не переживай, братан, все будет хорошо, она скоро будет на свободе". Надеюсь, это был вещий сон ...", - написал Олег Ляшко. Ляшко снова доказывает, что он не пид*рас (ФОТО)