Мэла Гибсона называют психически больным и просят лечиться

Не успела утихнуть ссора Мела Гибсона со сценаристом Джо Эстерхазом, который обвинил режиссера в антисемитизме и сумасшествии, как сын Эстерхаза Ник опубликовал аудиозапись, на которой Гибсон испытывает приступ ярости сродни тем, которые сопровождали два года назад его угрозы в адрес бывшей подруги из России Оксаны Григорьевой. Опубликовать записи на прошлой неделе обещал сам Джо Эстерхаз после того, как Гибсон в ответ на его открытое письмо обвинил сценариста во вранье. В опубликованных в среду сайтом The Wrap записях Гибсон ругается по поводу сценария Эстерхаза, а также вновь нелестно, используя ненормативный лексикон, вспоминает об экс-подруге из России. "Почему у меня еще нет первого сценария по Маккавеям? Что же вы б*** делаете?" - кричит Гибсон в пылу ярости. "Я делаю работу, вам платят, а мне нет! Дерьмо! Я должен зарабатывать для грязной маленькой х**соски, которая меня использует! Как и каждый ублюдок! Это полный п***ец!" - орет Гибсон. Далее в записи слышно, как он бросает вещи и опрокидывает тотемный столб, воскликнув "Fuck! God!". После чего Гибсон врывается в бильярдную и орет в лицо своим гостям: "Кто хочет есть? Кто б*** хочет есть? Пойдемте есть. Йех-у-у-у!" - и удаляется, выкрикивая много раз "Fuck!". И уже издалека: "Б** ненавижу! Е***я п***а х**соска шлюха!" В открытом письме Эстерхаза он подробно описывает этот инцидент, который произошел в доме режиссера в Коста-Рике. По его словам, Гибсон взорвался неожиданно, когда гости собрались к ужину и ему неожиданно попалась на глаза его фотография с дочерью Люсией на руках. В письме говорится: "Ты смотрел на твою фотографию с Люсией, твоей красивой девочкой... и вдруг взорвался. Ты швырнул мобильный телефон в стену и начал кричать: "Я выгляжу ужасно старым, я кошмарно выгляжу! Эта е***ная шлюха разрушает меня! Я ненавижу ее! Она разрушила мою жизнь!" "Ты вскочил, крича все горло: "Посмотрите на меня! Б*** посмотрите на меня! Посмотрите, как я кошмарно выгляжу! Ответь мне, Господи, почему ты отвернулся от меня?! Fuck you! Fuck you!" Ты прошел несколько шагов, крича в небо: "Я не собираюсь больше терпеть эту ж**у! Спасибо, ваше благородие!" Согласно письму, Гибсон, крича, бегал по дому, выбегая в бильярдную на улице - все это можно услышать на записи. Его гости были в шоке и остались в столовой. Запись, по мнению Эстерхаза, показывает. что Гибсон нуждается в психиатрическом лечении. Он отмечает, что у него нет цели навредить Гибсону, но он хочет предотвратить какое-нибудь несчастье, которое может случиться, если Гибсон не будет лечиться. Занимающийся изучением истории Холокоста Центр Симона Визенталя ранее потребовал от кинокомпании Warner Bros. прекращения сотрудничества с Мелом Гибсоном после того, как Эстерхаз объявил о наличии у него аудиоматериалов, на которых актер и режиссер якобы делает антисемитские заявления.