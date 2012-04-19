Дочь Попова ездит на метро и катается на роликах

19-летняя дочь главы КГГА Александра Попова Ольга, которая сейчас учится на журналиста в Киевском международном университете, рассказала, что о собственном автомобиле пока даже не думала, и что очень любит кататься на роликах. По словам девушки, когда она еще училась в 10-11 классах, на выходные приезжала к родителям в Киев из родного Комсомольска. "Помню, когда впервые зашли с мамой в метро, она мне говорит: "Оля, ты только держись!" Я не поверила, что поезд будет настолько быстро ехать, что нужно за поручни держаться. Но когда метро двинулось, я упала. Для меня такая скорость, как на американских горках, была шоком. Ведь до этого я только в фильмах видела, как метро ездит", - рассказала Ольга. На вопрос, не планирует девушка получить права и ездить на машине, Ольга ответила, что даже не думала об этом. "На чем я люблю кататься, так это на роликах. Уже научилась ездить "фонариками" назад и правильно падать. Когда есть время, катаюсь по аллее возле дома, а вечерами бегаю. Я привыкла еще с Комсомольска с папой бегать по утрам. Тогда мы вставали в 6:00 и выходили вместе на утреннюю пробежку. Но сейчас у него работа, и мне приходится бегать с плеером", - отметила девушка. Что до музыки, которую он слушает, Ольга сказала, что обожает Земфиру. А читает сейчас Оскара Уайльда. На вопрос издания, ходит ли она по клубам, дискотекам, девушка ответила, что дискотека ее не впечатляет. "Я хожу на современные танцы - мне этого хватает. С друзьями обычно гуляем по Крещатику. Недавно были на открытии светомузыкального фонтана. Очень впечатлило. Были в дельфинарии на ВДНХ", - рассказала дочь главы КГГА.