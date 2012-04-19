Умер основатель премии American Music Award

Американский телеведущий, продюсер, создатель премии American Music Award Дик Кларк скончался в возрасте 82 лет Об этом сообщает Associated Press в среду, 18 апреля, передает Лента.ру. Кларк, по словам его пресс-секретаря, умер в больнице Saint John в Санта-Монике, штат Калифорния, от острой сердечной недостаточности. Работа Кларка в шоу-бизнесе началась в 1945 году, когда он стал сотрудником редакции небольшой радиостанции в штате Нью-Йорк, принадлежавшей его дяде. Вскоре после прихода на радиостанцию Кларку поручили зачитывать в эфире прогноз погоды, а затем он стал ведущим выпуска новостей. В 1952 году Дик Кларк переехал в Филадельфию, штат Пенсильвания, и стал соведущим музыкальной программы Bob Horn's Bandstand, выходившей на одном из местных телеканалов. В 1956 году права на программу приобрел общенациональный канал ABC. Музыкальное шоу, переименованное в American Bandstand, выходило в эфир до 1989 года и принесло его бессменному ведущему Дику Кларку всеамериканскую популярность. Помимо American Bandstand Кларк активно занимался продюсированием телепроектов. Так, в 1972 году он создал программу Dick Clark's New Year's Rockin' Eve - телешоу, выходящее в канун Нового года. Обязательной частью программы, выходившей в эфир в течение многих лет, были прямые репортажи Кларка с Таймс-сквер. В 1973 году Дик Кларк по заказу канала ABC создал музыкальную премию American Music Award и стал продюсером ее телеверсии. American Music Award была задумана как основной конкурент музыкальной премии Грэмми, права на трансляцию которой до 1973 года принадлежали ABC. Дик Кларк четырежды (в 1979, 1983, 1985 и 1986 годах) становился обладателем Эмми - самой престижной в США премии в области телевидения. В 1994 году он также получил почетную Эмми За пожизненные достижения. В 1976 году Кларк был удостоен звезды на голливудской Аллее славы, а в 1993 году его включили в Зал славы рок-н-ролла.