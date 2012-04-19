Герцогиню Кэтрин и Барака Обаму назвали самыми влиятельными людьми

Американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей планеты. Редакция журнала традиционно представила список тех людей, которые вдохновляют, развлекают и влияют на нашу жизнь. Неожиданно во влиятельный рейтинг в этом году попала барбадосская певица Рианна. По мнению издания, на сегодняшний день поп-исполнительница является самой успешной и влиятельной артисткой планеты. Помимо этого, в список самых влиятельных персон планеты вошли британская певица Адель, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, Президент Америки Барак Обама и голливудская актриса Клер Дэйнс.