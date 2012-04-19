Cкарлетт Йохансон призналась, что родом из Беларуссии

На пресс-конференции в Москве, посвященной презентации фильма «Мстители», актриса Скарлетт Йоханссон призналась, что ее семья родом из Белоруссии. Голливудская звезда прилетела в Москву вместе со съемочной группой блокбастера «Мстители», чтобы представить фильм российским зрителям. В ходе пресс-конференции Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) рассказала о своей героине Черной вдове, русской злодейке Наташе Романовой, и даже смогла без запинки и без акцента произнести ее имя на русском языке. Как призналась Скарлетт Йоханссон, ее предки проживали в Белоруссии, и хотя она выросла в Америке и совершенно не знает ни одного славянского языка, у нее без труда получается повторять некоторые русские слова. Один из журналистов попросил Скарлетт сказать что-нибудь по-русски. «Борщ, – уверенно произнесла Скарлетт Йоханссон. – Моя семья из Минска. Было бы здорово туда съездить». В каком именно поколении Скарлетт Йоханссон белоруска, она не сообщила. Вероятно, кто-то из прадедов звезды проживал в Минске. Известно, что отец Скарлетт – архитектор Карстен Йоханссон (Karsten Johansson) – выходец из Дании. А мама актрисы – польская еврейка Мелани Слоун (Melanie Sloan), эмигрировавшая в Америку. На вопрос о том, в чем она могла бы назвать себя супергероем (ведь в «Мстителях» ее героиня наделена сверхъестественными способностями), Скарлетт Йоханссон пошутила: «Моя сила – в умении печь булочки!» Скарлетт Йоханссон, которая недавно снова оказалась в центре скандала, связанного с ее откровенными фотографиями, прилетела в Москву поздно вечером 16 апреля вместе с актерами, которые сыграли вместе с ней супергероев в блокбастере «Мстители, – Робертом Дауни-младшим (Robert Downey Jr.), Крисом Хемсвортом (Chris Hemsworth), Марком Руффало (Mark Ruffalo) и Томом Хиддлстоном (Tom Hiddleston). Роберт Дауни-младший на пресс-конференции заметил, что сам факт приезда такой внушительной делегации в Москву говорит о том, что Голливуд серьезно оценивает перспективы растущего российского кинорынка, однако и он не обошелся без шутки: «Я приехал в Россию в поисках креативного политического убежища!» Съемочная группа «Мстителей» остановилась в отеле Ritz на Тверской улице. За день до приезда любимых актеров у отеля собралось около сотни преданных поклонников, которые дежурили у главного входа в гостиницу до самой ночи, чтобы взять автографы у Скарлетт Йоханссон и Роберта Дауни-младшего. Закрытая премьера фильма «Мстители» состоится 17 апреля в кинотеатре «Октябрь». Скарлетт Йоханссон, Роберт Дауни-младший и другие актеры пройдут по красной дорожке, а после выйдут на сцену, чтобы презентовать фильм российским зрителям. Бюджет блокбастера «Мстители» режиссера Джосса Уидона составил $220 млн. Фильм основан на комиксах о приключениях команды супергероев. По сюжету глава миротворческой организации собирает вместе Железного человека, Халка, Тора, Капитана Америку, Черную вдову и Соколиный Глаз для спасения мира от уничтожения. В российский прокат «Мстители» выйдут 3 мая.