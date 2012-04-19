Берлускони обвинили в подкупе сутенера

Прокуратура Бари обвиняет известного политика Cильвио Берлускони в том, что он путем подкупа принуждал ко лжи предпринимателя Джанпаоло Тарантини, обеспечивавшего участие так называемых "эскорт-девушек" в вечеринках, которые устраивались в различных резиденциях премьер-министра. Данное дело тесно связано с проходящим в Милане скандальным судебным процессом по "делу Руби", в рамках которого Берлускони обвиняется в злоупотреблении служебным положением и причастности к проституции несовершеннолетних. В свое время скандал вокруг "дела Руби" вызвал острую политическую дискуссию на Апеннинах и дал оппозиции очередной повод требовать скорейшей отставки Берлускони с поста главы правительства. При этом многие критики премьера подчеркивали, что он может стать легкой добычей для шантажистов. Тарантини был арестовал 30 августа 2011 года следственными органами Неаполя как раз по подозрению в шантаже в отношении Берлускони. В ходе следствия было, в частности, установлено, что премьер через дельца с сомнительной репутацией Вальтера Лавитолу передал предпринимателю 500 тысяч евро. Глава правительства объяснил тогда свои действия тем, что бескорыстно оказал помощь предпринимателю, попавшему в затруднительное положение. Однако следователи не поверили в такую версию и посчитали, что эти деньги были платой за молчание Тарантини, который в 2008-2009 годах оплачивал участие проституток в вечеринках Берлускони. Во время расследования выяснилось, что Берлускони ежемесячно выплачивал Тарантини по 20 тысяч евро, брал на себя расходы по его отдыху и оплате школы для его детей. Однако, после изучения прослушек телефонных разговоров оказалось, что 500 тысяч евро, обещанные премьером предпринимателю, так до него и не дошли, поскольку остались у нечистого на руку Лавитолы. В итоге суд Неаполя пришел к выводу, что Берлускони, опасаясь огласки, хотел с помощью Лавитолы заставить Тарантини молчать. Таким образом, предприниматель превратился из обвиняемого в пострадавшего, а его делом в настоящее время занимается прокуратура Бари. Новый толчок данному делу придало возвращение в Италию в минувший понедельник Лавитолы. Ордер на его арест был выдан еще 1 сентября, однако все это время делец и бывший издатель газеты L'Avanti! скрывался от итальянского правосудия за рубежом. В настоящее время следователи прокуратуры Неаполя ведут допросы Лавитолы, который также обвиняется в финансовых махинациях и коррупции. Первым результатом этих допросов стала конфискация 2,5 миллионов евро государственных субсидий, которые предназначались для газеты L'Avanti!