Кэти Холмс станет лицом марки Tommy Hilfiger

Кэти Холмс станет лицом новой коллекции Promise Collection марки Tommy Hilfiger. Кэти Холмс (Katie Holmes) не только снимется в кино (недавно стало известно, что она сыграет в экранизации «Чайки» Чехова) и воспитывает дочь Сури. У нее хватает времени и на рекламные проекты. Один из последних – контракт с американским брендом Tommy Hilfiger. Коллекция под названием Promise Collection включает в себя вещи, созданные в Африке. Кроме того, хлопок, из которого шьются вещи, также был произведен в Африке. Легендарный «триколор» бренда разбавлен яркими красками в этническом стиле и яркими африканскими принтами. Вся прибыль от продажи коллекции, которая будет доступна в магазинах Tommy Hilfiger по всему миру, будет направлена в благотворительный фонд Millennium Promise. Фонд был создан с целью помочь организации Millennium Development Goals, которая борется с нищетой. Коллекция, лицом которой стала Кэти Холмс, появится в продаже в апреле 2012 года. Дизайнер марки Томи Хилфигер регулярно принимает участие в благотворительных инициативах. В 2010 году он пожертвовал $2 млн на развитие одной из деревень в Уганде. Кэти Холмс тоже не отстает: перед запуском рекламной кампании она посетила несколько африканских деревень. Между тем очень многие знаменитости принмают участие в благотворительных проектах Так, Ким Кардашьян активно помогает жертвам землетрясения на Гаити. А Зак Эфрон пожертвовал свою одежду в детский благотворительный фонд.