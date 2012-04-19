Пастору Черновецкого запретили выезжать из Украины

В Днепровском райсуде Киева продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению должностных лиц ООО «Кингз Кэпитал» в мошенническом завладении денег 618 граждан на сумму свыше 52 млн грн. Кроме этого, заместителем генпрокурора было вынесено постановление о запрете Сандею Аделаджа выезжать за пределы Украины до окончания досудебного следствия, сообщает пресс-служба ГПУ. Отметим, пастора Посольства Божьего Сандея Аделаджу обвиняют в мошенническом завладении денег более 2 тыс. пострадавших на сумму более 140 млн грн и в пяти смертях вкладчиков King’s Capital.