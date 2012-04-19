Волочкову злят слухи о ее беременности

Балерина Анастасия Волочкова приняла участие в съемках ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым, которое выходит по будням в 19.20 на канале «Украина». В программе обсуждалась тема «Мне подменили ребенка», в которой семья утверждала, что после родов тройни одного ребенка украли, подменив мертворожденным. «Как мама я очень переживаю за ситуацию, которую пережила героиня. Особенно, когда женщине делают кесарево сечение. Я вообще не представляю себе этого, и не желаю такого никому пережить. Я рожала ребенка сама, причем достаточно легко и спокойно», - поддерживала героев программы Анастасия. За кулисами же балерина негодовала по поводу слухов о своей беременности: «Об этом столько пишут, что можно было уже 10 раз родить. Когда людям не о чем говорить, они говорят об этом. Я не хочу ничего ни опровергать, ни подтверждать. Думайте, что то хотите». Съемки тшоу так впечатлили Волочкову, что она написала в своем блоге: «После съемки все плакали, была такая тяжесть на душе и полнейшее опустошение, что мне захотелось снова посетить Храм и искупаться в ледяной воде. По приезду в отель я попросила, чтобы в ванную с ледяной водой насыпали льда. Сделала своего рода купель, которая быстро помогла мне снять стресс».