"Любовницу" Андерса Брейвика депортировали из Норвегии

Власти Норвегии депортировали из страны гражданку Германии, которая выдавала себя за любовницу обвиняемого в проведении двойного теракта Андерса Брейвика. Андерс Брейвик обвиняется в том, что 22 июля прошлого года устроил взрыв в правительственном квартале норвежской столицы, в результате которого погибли восемь человек, и в стрельбе в молодежном лагере рабочей партии Норвегии на острове Утёйя, где были убиты 69 человек. Кронпринц Хокон читал стихотворение, а Рыбак играл на скрипке (ФОТО, ВИДЕО) В честь Брейвика назвали магазин Ферма, где Брейвик изготавливал бомбу, вновь сдается в аренду Процесс над Брейвиком начался в Осло в понедельник, в этот день немка, жительница Штутгарта, пыталась попасть в здание суда. Она хотела попасть в здание суда, чтобы увидеть Брейвика. Женщина утверждала, что является его возлюбленной, - цитирует телеканал представителя полиции Осло. Поскольку здание суда находится под особой охраной, то женщину полицейские не пропустили. Согласно ее заявлению, из Германии в Осло она прилетела специально для того, чтобы увидеть Брейвика. Полиция задержала женщину, и во вторник вечером она была выслана из Норвегии. Ночь перед этим ей пришлось провести в камере предварительного заключения. По информации немецких полицейских, дама находится под наблюдением правоохранительных органов уже в течение некоторого времени и несколько раз нарушала правопорядок у себя на родине. Ранее СМИ сообщали, что некая дама из Германии писала Брейвику в тюрьму письма и присылала деньги. Пока неизвестно, является ли высланная из Норвегии уроженка Штутгарта и неизвестная сочувствующая одним и тем же лицом.