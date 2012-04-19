Вице-мэр Львова разбился на BMW

Заммэра Львова по вопросам градостроительства и инфраструктуры Владимир Шевчук попал в аварию на Ровенщине. Мэр Львова Садовый был «честным контрабандистом» Сегодня в 8 утра, на трассе Киев — Чоп возле села Гусары Радивиловского района, автомобиль BMW, в котором ехал Шевчук, слетел в кювет и ударился боком о дерево. Заммэра родился в рубашке: серьезных травм, по словам гаишников, он не получил, отделавшись несколькими ушибами и синяками. Тем не менее из Львова за чиновником прислали реанимобиль. VIP-тачки: Гришко ездит на Packard Берии, а Милевский и Гусин выбирают Ferrari По словам и. о. начальника ГАИ в Ровенской области Александра Семенюка, автомобиль ехал из Львова в Киев. Дорога была мокрая, люди торопились. В результате водитель не справился с управлением и не удержал авто на дороге. Заместитель мэра Львова сидел на заднем сиденье. VIP-аварии года: Медведев сбил человека, а Селезнев разбил Maserati (ФОТО)