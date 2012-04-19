Батурина стала единственной женщиной в топ-200 самых богатых россиян

Российская версия журнала Forbes 19 апреля опубликовала список из 200 богатейших людей России. Для того, чтобы попасть в этот список, необходимо обладать состоянием приблизительно в 450 миллионов долларов. Ранее, еще в марте 2012 года, американский Forbes опубликовал рейтинг мировых миллиардеров, куда вошли почти сотня россиян. Их состояния к апрельскому рейтингу российский Forbes не пересчитал, поэтому среди самых богатых россиян изменений нет: первое место по-прежнему занимает Алишер Усманов (18,1 миллиарда долларов), второе -Владимир Лисин (15,9 миллиарда долларов). Самым богатым человеком России, состояние которого все же не дотягивает до миллиарда долларов, Forbes назвал Аркадия Воложа из "Яндекса" - его активы оцениваются в 950 миллионов долларов. Журнал также обращает внимание, что в рейтинг двухсот самых богатых россиян вошли восемь сенаторов, девять депутатов Госдумы, два руководителя регионов и советник президента России Михаил Абызов. Как и в 2011 году, в списке есть только одна женщина - Елена Батурина. Стоит отметить, что результаты рейтинга Forbes несколько разнятся с данными рейтинга Bloomberg по 40 самым богатым людям мира, который обновляется раз в день. Согласно этому индексу, состояние Алишера Усманова оценивается в 19 миллиардов долларов, Лисина - в 17,9 миллиарда долларов. Во столько же Bloomberg оценивает стоимость активов другого российского миллиардера - Геннадия Тимченко.