Британская королевская семья осталась без поставщика одежды

Членам британской королевской семьи скоро придется одеваться в бутиках. Главный поставщик нарядов для Королевы Елизаветы II и ее семьи обанкротился Более века производитель одежды класса премиум «Акваскатум» обладал статусом официального поставщика для монархов, который ему присвоил король Эдуард VII. Наряды этой марки предпочитали не только представители королевской семьи, но и многие известные политики: Уинстон Черчилль, Маргарет Тэтчер, а также актеры Грета Гарбо, София Лорен, Хэмфри Богарт и Шон Коннери. В последние пару лет владелец «Акваскатум» Гарольд Тиллмен изо всех сил пытался спасти компанию. Он надеялся вывести ее на достойное место в мире моды, создавая новые направления в коллекциях, передает Российская газета. «Руководство компании работало без устали, чтобы создать и развить бренд «Акваскатум», - говорится в официальном заявлении. - Но конкурентные условия в Великобритании, к сожалению, стали причиной того, что наша команда не смогла вывести бизнес на успешный уровень». Сейчас компания находится в процессе кризисного управления, а ее руководители пытаются найти способ повыгоднее продать бренд. Пока же наиболее вероятным покупателем считается гонконгская компания YGM, которая обладает правом продавать продукцию марки на азиатском рынке.