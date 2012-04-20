Фильм украинского режиссера поедет в Канны

Фильм живущего сейчас в Германии режиссера Сергея Лозницы «В тумане» отобран для участия в основном конкурсе Каннского фестиваля, который пройдет с 16 по 27 мая. «В тумане» — экранизация повести белорусского писателя Василия Быкова. Действие фильма происходит на оккупированной немцами территории Белоруссии в 1942 году. В основе сюжета — история путевого обходчика (дебютант в кино — Владимир Свирский), которого обвинили в пособничестве немцам (чего в реальности не было) и теперь за ним охотятся партизаны. Напомним, что это вторая игровая лента Лозницы. Первым его режиссерским художественным опытом был фильм «Счастье мое» (о дальнобойщике, потерявшем память), который два года назад также был представлен в основном конкурсе Каннского фестиваля, но картина осталась без пальмовой ветви. При этом многие кинокритики назвали фильм «откровенно чернушным». Бюджет нового фильма Лозницы составил примерно 2 млн евро. Фильм снимался в Латвии. Кинолента была снята на русском языке. Производство совместное — Россия, Германия, Нидерланды, Беларусь, Латвия.