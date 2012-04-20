Воронин пошил Евгению Червоненко фрак за одну ночь

Модельер Михаил Воронин пошил бизнесмену Евгению Червоненко фрак за одну ночь. "1999 года должен был ехать в Швецию, чтобы получить от короля награду "Полярная звезда". Имел тогда много других дел и забыл заказать фрак. В последний день обратился к Михаилу Воронину. Он работал всю ночь. Утром позвонил и сказал, что костюм готов. На вручении все были уверены, что пришел в костюме от Бриони. Но я всем отвечал, что одеваюсь у Воронина. Тогда несколько человек попросили его контакты", - сказал он. "Его костюмы всегда очень удобны и идеально сидят. Он использовал натуральные ткани. Благодаря небольшому количеству искусственных добавок, они никогда не мялись", - добавил Червоненко. Он также упомянул, что свое 50-летие праздновал в костюме от Воронина. В костюмы дизайнера одел двух своих сыновей - 3-летнего Альфреда и Кирилла, 15 лет. "Сыновья были в одинаковых костюмах. Их тогда все фотографировали. Те костюмы с тех пор храним, хотя дети из них уже выросли", - поделился Червоненко. На похороны бизнесмен пришел в черном костюме в узкую полоску. Сказал, что купил его за границей.