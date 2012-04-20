К Бар Рафаэли в аеропорту приставала лесбиянка

26-летняя израильская супермодель Бар Рафаэли прибыла в город Лондон для участия в фотосессии. В аэропорту ее поджидал неприятный сюрприз в лице охранницы, которая по мнению Рафаэли, проявила лесбийские наклонности. Сексуальная ориентация охранницы нашли выражение в излишнем энтузиазме, с которым она ощупала легендарные прелести манекенщицы. Возмущенная Рафаэли пишет в своем блоге twitter: "Очень неприятно. Меня обыскивала в аэропорту женщина, которая не могла скрыть своих сексуальных предпочтений". На этом мучения Рафаэли не закончились. Через два часа она написала: "Второй раз за две недели теряют мой багаж в аэропорту! Наверное Господь планирует для меня большой сюрприз!"