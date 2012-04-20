Настоятель храма пожелал Собчак гореть в аду

Известная телеведущая Ксения Собчак не смогла "выудить" из священнослужителя Русской православной церкви комментарии по поводу скандального крещения дочери певца Филиппа Киркорова. Когда телеведущая позвонила председателю Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Дмитрию Смирнову и задала ему вопрос, священник пожелал ей "гореть в аду" и бросил трубку, утверждает Собчак в своем микроблоге. "Что теперь делать?" - задается вопросом светская львица. Скандал, который разразился вокруг VIP-крещения дочери певца Киркорова, всколыхнул блогосферу. Напомним, в Вербное воскресенье, 8 апреля, в старинном московском храме Святого пророка Илии в Обыденном переулке состоялось крещение дочери певца Аллы-Виктории, что вызвало возмущение многих верующих. В частности, дьякон Андрей Кураев решительно осудил действия Киркорова, а поступок священника, который провел службу, вызывает у него недоумение. Как отмечает в своем блоге дьякон, крещению ребенка должно предшествовать предкрещальное собеседование с родителями. Однако Кураев сомневается, что эта процедура была совершена. "Основами социальной концепции РПЦ суррогатное материнство церковью осуждается, а ребенок поп-звезды, как известно, появился на свет благодаря суррогатной матери", - подчеркивает он. По словам дьякона, если бы эта беседа состоялась, то "у так называемых родителей, ни у восприемников настроение не было бы столь ликующим". По словам Кураева, надо было вежливо спустить певца с амвона. Напомним, "Основы социальной концепции РПЦ" закрепили следующее положение: суррогатное материнство, то есть вынашивание оплодотворенной яйцеклетки женщиной, которая после родов возвращает ребенка "заказчикам", противоестественно и морально недопустимо даже в тех случаях, когда осуществляется на некоммерческой основе. Эта методика предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости, устанавливающейся между матерью и младенцем уже во время беременности. Суррогатное материнство травмирует как вынашивающую женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис самосознания. Ксения Собчак неспроста обратилась именно к Смирнову за комментариями по этому делу. Настоятель храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и еще семи церквей в Москве и Подмосковье известен своими блестящими ораторскими способностями. Ранее он был постоянным гостем программы "Беседы с батюшкой" на телеканале "Союз" и программы "Русский час" на телеканале "Спас".