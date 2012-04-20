Саакашвили пошутил, что нанял бы Лаврова турагентом

Президент Грузии Михаил Саакашвили пошутил, что неплохо было бы нанять министра МИД России Сергея Лаврова, как агента, ведь поток туристов в Грузию только растет. Об этом сообщает одна из российских радиостанций, передает УНН. После введения безвизового режима, как отметил Саакашвили, поток российских туристов Грузию только растет. "И они должны рассказать своим соотечественникам, что в стране действительно безопасно", - сказал он. Саакашвили подчеркнул желание вступления Грузии в ЕС и отметил, что, возможно, развитие туризма поможет стране в достижении этой цели. Отметим, ранее МИД РФ заявлял, что российских туристов в Грузии нередко задерживают полицейские.