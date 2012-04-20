Анджелина Джоли не ожидала предложения от Брэда Питта

Вопреки курсирующим с рождества слухам о помолвке Анджелины Джоли и Бреда Питта, она произошла две недели назад. Для Энджи случившееся стало настоящим сюрпризом. Брэд Питт собрал всю семью в гостиной и вручил Анджелине кольцо, дизайн которого в обстановке строгой секретности разработал сам, кольцо, стоимостью около полумиллиона долларов, которое из создал знаменитый ювелир Роберт Прокол. Бриллианты самой чистой воды и высочайшего ювелирного качества будут украшать пальчик любимой женщины Брэда Питта. Растроганная Анджелина прослезилась от радости. «Когда Питт делал предложение своей возлюбленной, она «расплакалась и улыбалась», — цитирует инсайдера Us Weekly. «Они со всеми обнялись. Она обошла каждого и показала кольцо». Звезды решили связать себя брачными узами в замке Миравель XVI века, который находится на юге Франции. Менеджер Брэда Питта, Синтия Петти-Данте официально подтвердила информацию о помолвке Питта и Джоли 11 апреля. "Да, это подтверждено, - цитирует менеджера издание People. - Это обещание ради будущего, и их дети будут счастливы ".