Американского музыканта допросили из-за критики Барака Обамы

Секретная служба США провела профилактическую беседу с гитаристом Тедом Ньюджентом из-за сделанных им неоднозначных замечаний в адрес американского президента Барака Обамы Выступая несколько дней назад на съезде Национальной ассоциации оружейников, Ньюджент назвал администрацию Обамы «подлой, злой и ненавидящей Америку». Музыкант также добавил, что если действующий президент выиграет выборы в ноябре 2012 года, то сам Ньюджент вскоре окажется «либо в тюрьме, либо в могиле», пишет Lenta.ru со ссылкой на иностранные СМИ. Сотрудники Секретной службы, в обязанности которых входит и охрана президента, встретились с Ньюджентом, чтобы задать ему ряд вопросов по поводу слов о тюрьме или смерти, посчитав, что в них может содержаться скрытая угроза. Однако по итогам встречи обе стороны остались довольны. Представитель спецслужб сообщил прессе, что больше никаких действий в отношении Ньюджента со стороны силовых ведомств не последует, а гитарист выразил в своем твиттере безграничное уважение сотрудникам госбезопасности. По его словам встреча носила доброжелательный, серьезный и профессиональный характер. «Храни, Господь, добропорядочных федеральных агентов», - написал Ньюджент. Тед Ньюджент известен своими консервативными политическими взглядами, а также активной позицией за легализацию оружия и охоты. В связи с последним пунктом он неоднократно вступал в жесткую полемику с защитниками животных.