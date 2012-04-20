Гражданская жена Пороховщикова рассказала о его внебрачном сыне

У покойного актера Александра Похоровщикова была гражданская жена. С девушкой актер познакомился пять лет назад на съемках 28-летняя актриса Надежда в эксклюзивном интервью Life News рассказала неизвестные ранее подробности из личной жизни Александра Пороховщикова. По ее словам, Пороховщиков не раз просил ее родить ему ребенка, так как категорически не хотел ребенка от жены Ирины. «Я знала о нем очень многое, он делился со мной почти всеми своими переживаниями и мечтами. Самой заветной мечтой Александра Шалвовича была мечта о собственном ребенке, - говорит Надежда, - но он не хотел, чтобы матерью этого малыша стала Ирина, его жена. Александр Шалвович несколько раз просил меня родить ему ребенка, но я отказывалась». По словам Надежды, причиной отказа стал высокий уровень сахара в крови актера, из-за чего может родиться ребенок-калека. Кроме того, Надежда рассказала, что у Пороховщикова, когда тот жил в Польше, были отношения с проституткой. Женщина родила ему сына. «Мальчика Александр Шалвович некоторое время воспитывал сам, хотя никому и не говорил, что это его родной сын. Стыдился этого», - добавила Надежда. 18 апреля актер Александр Пороховщиков был похоронен на небольшом кладбище в селе Рождествено Московской области, рядом с матерью, как он и хотел. Напомним, что 73-летний Пороховщиков скончался в ночь на 15 марта после тяжелой и продолжительной болезни. День похорон совпал с 40 днями со дня смерти супруги актера Ирины Пороховщиковой.