Покойный Поляченко начинал мастером на железобетонном заводе

Народный депутат Украины, почетный президент «Киевгорстроя» Владимир Поляченко, который умер в ночь на пятницу, начинал карьеру мастером на заводе железобетонных изделий. В 70-х он уже стал директором завода железобетонных изделий №5 – на тот момент самого мощного на украинском рынке производства в этой отрасли. В 1979-м Поляченко ушел с поста директора завода и получил кресло заместителя начальника в «Головкиївміськбуд». После развала СССР, в 1992-м, Поляченко стал президентом корпорации «Главкиевгорстрой». С 1995 по 2006-й он был президентом холдинговой компании «Киевгорстрой» - ныне самого крупного оператора украинского рынка недвижимости. По оценке журнала «Фокус», в 2008 году состояние Владимира Поляченко составляло 230 миллионов долларов. Владимиру Поляченко было 73 года. У него осталась жена Лариса и сын Юрий. Юрий Поляченко – по образованию медик, в 2005 – 2007 годах возглавлял Минздрав. Сейчас руководит Институтом хирургии и трансплантологии им.Александра Шалимова По теме: Умер нардеп Поляченко