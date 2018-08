Найдены неопубликованные интервью Стива Джобса

Журналист Брент Шлендер обнаружил у себя в архиве более трех десятков кассет с нерасшифрованными интервью, взятыми им у Стива Джобса в разное время с 1985 по 2010 год. Неожиданная находка Шлендера оказалась весьма своевременной. Интерес к личности Стива Джобса велик и после его смерти. В мае режиссер Джошуа Майл Стерн планирует начать съемки фильма о нем, где главную роль сыграет Эштон Катчер. Снять картину о судьбе главы Apple планирует и компания Sony. Разговоры Джобса и Шлендера проходили в основном в неформальной обстановке, дома у Джобса, и предназначались для изданий The Wall Street Journal и Fortune, однако публикация так и не состоялась. Некоторые беседы длятся по три часа и дают весьма полное представление о феномене личности легендарного главы Apple и причинах его будущего успеха. Находка Шлендера содержит в себе напоминание о том, что стиль Стива Джобса сложился вовсе не в Apple, а в тот период, когда он работал в компаниях NeXT и Pixar. В 1986 году Стив Джобс был изгнан из Apple тогдашним генеральным директором Джоном Скалли. В период своего нахождения вне Apple он основал компьютерную компанию NeXT (объединившуюся позднее с Apple), а также купил у киностудии Lucasfilm студию спецэффектов и компьютерной анимации The Graphics Group и превратил ее в знаменитую Pixar Studios, сыгравшую ключевую роль в изменении лица музыкальной и киноиндустрии в 1990-х годах. В 2006 году кинокомпания Walt Disney купила Pixar за 7,4 млрд долларов. Джобс вернулся к руководству Apple в 1997 году. Джобс рассказал журналисту, что оставшись без Apple, он понял, как важна для его личного успеха совместная работа всей правильно подобранной команды. Поработав с Джоном Лассетером, главным креативщиком анимационной студии Pixar, Джобс вдохновился снова возглавить Apple: "Секрет моего успеха в том, что мы очень много сил тратим на то, чтобы нанимать лучших специалистов в мире". В других отраслях лучшие продукты на треть лучше средних. В области программного обеспечения лучшие продукты в 25 раз лучше, чем остальные, говорил Джобс в 1995 году. Поэтому критично в команду набрать наилучших инженеров. Тогда они смогут разрабатывать потрясающие продукты, но для этого им нужно больше времени, чем Джобс был готов им дать в свой первый период работы в Apple. Позже, уже в Pixar, он научился терпению: "Чтобы сделать что-то значимое, нужно пять лет как минимум, а еще лучше шесть или семь". Свою работу в Pixar Джобс сравнивал с успехом группы The Beatles. "Моя модель управления - как в Beatles. Я говорю это потому, что каждый из ключевых людей в Beatles удерживал остальных от их плохих вещей. Это была химия небольшой группы людей, и эта химия была больше, чем сумма частей", - говорится в записях. Как позднее написал в официальной биографии Стива Джобса Уолтер Айзексон, подобными принципами глава Apple руководствовался и позже при создании iPod. Материалы Шлендера также свидетельствуют, что Джобс упустил несколько важных тенденций развития рынка, однако успел исправить многие свои ошибки до своей смерти в октябре 2011 года. Так, в 1991 году Джобс признал, что он долго не видел потенциала в объединении компьютеров в одну сеть. До 2003 года великий предприниматель не видел перспективы в подписке на музыкальный сервис и объединение свойств компьютеров и телевизоров в одном устройстве. Сегодня же Apple получает огромные доходы с этих двух моделей бизнеса. Однако до сих пор актуален вывод Джобса о том, что какая бы сложная технология не лежала в основе конечного продукта, покупателя это мало интересует. Чтобы клиент воспринял продукт на ура, размышлял Джобс в 1995 году, ему не обязательно знать, как проходил процесс разработки. Это открытие оказалось справедливым для всех будущих хитов продаж Apple.