Новые восковые фигуры Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Лондоне

Популярность Кейт Миддлтон (Kate Middleton), ставшей герцогиней Кембриджской 29 апреля 2011 года, только возрастает. Ко дню со дня ее свадьбы с принцем Уильямом (Prince William) парочке был приготовлен подарок: именные восковые фигуры! Причем музей мадам Тюссо (Madame Tussauds), филиалы которого рассеянны по всему миру, решил, что одной скульптурной композиции будет маловато. Сказано - сделано, и мы с вами уже видели фигуры Кейт Миддлтон и принца Уильяма во время объявления о помолвке, где будущая герцогиня красуется в синем платье Issa, а в Нью-Йорке - супружескую пару в образах с церемонии BAFTA, на которой Кейт появилась в летящем наряде Alexander McQueen. Однако британцам оказалось мало одной копии: в музее мадам Тюссо появились восковые фигуры Кейт Миддлтон и принца Уильяма, игерцогиня Кембриджская стоит в платье от Jenny Packham. Эти скульптуры мы с вами и можем лицезреть сейчас. Неудивительно, что из многих удачных выходов современной принцессы музейщики выбрали именно этот. Кейт Миддлтон появилась в наряде Jenny Packham на благотворительном гала-ужине Annual Absolute Return for Kids. Ее платье из персиково-розового шелка, усеянное стразами Swarovski, пришлось по вкусу модным критикам. Осталось увидеть последнюю скульптурную композицию, которая изобразит Кейт Миддлтон и принца Уильяма на премьере фильма "Боевой конь". Напомним, что тогда герцогиня выбрала платье из черного кружева от Alexander McQueen.