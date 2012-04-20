Памела Андерсон и PETA встали на защиту морских тюленей

Сексуальная настолько же, насколько совершенная, Памела Андерсон (Pamela Anderson) посвящает свое время защите прав животных. Посол из первых рядов ассоциации PeTA, 44-летняя актриса, которая на данный момент не занимается практически ничем, кроме телепроекта (постольку-поскольку), отправилась в Германию, чтобы побороться за свои взгляды. Приехав в Берлин 19 апреля 2012 в более чем привлекательном, но весьма милом виде, она тут же направилась к немецкому министру экономики. Весьма заинтересованная в миссии по продвижению прав животных и уважения, которое они заслуживают, Памела Андерсон хотела вручить министру финансов Германии Филиппу Реслеру (Philipp Rosler) петицию с просьбой остановить торговлю шкурами тюленей. К несчастью, политика не было на рабочем месте, но чиновники приняли это ходатайство, которое им вручила голливудская звезда. Увидеть ее свосем рядом было для них таким сбрпризом, что они не смогли отказать. Стоит также отметить, что обладательница соблазнительного тела Памела Андерсон была осуждена калифорнийским ОПИ, попав в список 500 человек, задолжавших наиболее крупные суммы. Как и Лайонел Ричи (Lionel Richie) она накопила сумму более 1,5 млн. неоплаченных долларов. Она обещала исправить ошибку, но сейчас все свое время посвящает PeTA