Ангел Victoria's Secret из Белоруссии стала новой "футбольной женой"

Британские СМИ призвали Колин Руни, в отсутствии Виктории Бекхэм оставшуюся за главную, посторониться. В игру вступает новая гламурная футбольная жена - "ангел" Victoria's Secret из Белоруссии Катя Зингаревич, своей прекрасной фигурой, статью, одним взмахом ресниц покорившая иностранцев. 23-летняя эффектная блондинка является женой Антона Зингаревича, русского олигарха, который купил футбольный клуб Рединг (Reading). "Больше, больше гламура!" - приветствуют Катю завсегдатаи местных стадионов - болельщики и спортивные репортеры, а модель морально готовится к новой и почетной должности "футбольной жены". В плане карьеры красавица из Минска очень успешна. В 17 лет она завоевала титул "Супермодель мира" и в 2010 году подписала контракт с брендом Victoria's Secret, с которым также сотрудничает ее землячка Марина Линчук.