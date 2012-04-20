Племянница Жизель Бундхен стала дизайнером

Уже более года пятилетняя племянница Жизель Бундхен выступает в качестве модели детской линии одежды бразильского бренда Brandili Mundi Но на днях стало известно, что в столь юном возрасте девочка уже решила добавить к своему резюме еще один пункт – Дуда Бундхен (Duda Bundchen) запустит собственную линию одежды, созданную совместно с Brandili Mundi - сообщает «FashionTime». Дизайнеры марки при разработки новых моделей учитывали мнение Дуда о том, как должны выглядеть вещи. «Больше всего мне нравится в одежде голубой и розовый цвета. Я люблю бабочек». Именно такие нехитрые указания учитывались дизайнерами при разработке новой коллекции, которая совсем скоро поступит в продажу. Таким образом бренд рассчитывает привлечь в магазины юных модниц.