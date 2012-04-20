Джулия Робертс предложила понянчить детей Анджелины Джоли

Голливудская актриса Джулия Робертс предложила свои услуги в качестве няни для многочисленных детей Анджелины Джоли и Брэда Питта Такой необычный свадебный подарок готова преподнести актерам та самая «Красотка». Джулия Робертс и Брэд Питт давние друзья. Оба играли в картинах «Мексиканец» и «Одиннадцать друзей Оушена», поэтому столь необычное предложение выглядит не наглостью, а милой шуткой со стороны артистки. Как выяснилось, Джулия уже поздравила Анджелину и Брэда с помолвкой: «Это так прекрасно, когда люди готовы прожить друг с другом всю жизнь!" Собственно, после этих слов Робертс и предложила свои услуги в качестве няни для шестерых детей будущих супругов. К слову, у «Красотки» есть опыт общения с детьми, ведь актриса воспитывает близнецов сына Финнеаса и дочку Хэйзел, которые увидели свет в 2004 году. А в 2007 году Джулия родила еще одного сына Генри. «Думаю, я могла бы предложить Анджелине и Брэду побыть няней для их детей, если им захочется побыть наедине», – сообщила Джулия. Как к этому предложению отнеслись Питт и Джоли, неизвестно. Напомним, на днях кумиры миллионов – голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт после нескольких лет гражданского брака, наконец, объявили о своей помолвке, свидетельством чему является кольцо с огромным бриллиантом, который, как сообщается, обрамляет «галактика меньших камней». Питт преподнес Джоли кольцо и предложил ей руку и сердце. Информацию подтвердила и пресс-секретарь актера Синтия Петт-Данте: «Да, это подтверждено и произойдет в будущем. Мы все очень счастливы. Брэд лично разрабатывал дизайн кольца». Тут же поднялся настоящий ажиотаж вокруг жениха и невесты. Анджелина только подлила масла в огонь, когда продемонстрировала это кольцо с внушительным бриллиантом. Папарацци стали просто преследовать пару. Тогда Бранджелина уехала на Галапагосские острова. Там влюбленные намерены отметить свою помолвку.