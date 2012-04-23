Армани займется Леди Гагой

С Джорджио Армани Леди Гагу связывает давняя любовь: именно он разрабатывал концертные костюмы для турне певицы Monster Ball и ответственен за многие экстравагантые наряды, уже вошедшие в историю. Неудивительно, что отправляясь на очередные гастроли - на этот раз с программой Born This Way - "королева монстров" вновь обратилась к любимому дизайнеру. На этот раз модельер намерен экспериментировать с накладными ногтями, латексом, прозрачными боди и сложными инородными конструкциями, вплетающимися в ткань костюмов (почему-то мы не удивлены). Комментируя, почему он согласился на предложение Гаги, Армани отметил: Сотрудничать с Леди Гагой 0 это всегда большое счастье для меня. Я восхищаюсь, как ловко она использует моду в своих шоу, в создании своего имиджа вообще. Она прирожденная артистка с многочисленными и разнообразными талантами. Сам тур, в котором звезда продемонстрирует творения модельера, начнется уже 27 апреля в Сеуле и продолжится в Японии, Новой Зеландии, Австралии и Европе. Мы замерли в нетерпении.