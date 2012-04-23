Пресса Британии обсуждает загадку исчезнувшей Людмилы Путиной

Появление Владимира Путина на пасхальной службе в московском Храме Христа Спасителя без супруги дало толчок новым спекуляциям на тему семейной жизни будущего президента России. Он вот-вот начнет свой третий президентский срок, но куда же подевалась его жена Людмила? - задается вопросом московский корреспондент Times Тони Галпин. В обширном материале, занимающем целых две полосы в понедельничном номере газеты, Галпин подробно разбирает разнообразные версии и слухи о возможных причинах исчезновения Людмилы Путиной из публичного пространства и о ее вероятном местонахождении. Лишь очень немногие соглашаются говорить на эту тему, да и те не под запись, сетует корреспондент Times. С того момента, как Владимир Путин покинул президентский пост в 2008 году, заняв должность премьер-министра, передвижения и деятельность его супруги оказались окутаны небывалой завесой таинственности. Никто не может сказать определенно, где она живет, хотя общее мнение сводится к тому, что, скорее всего, она вернулась в Санкт-Петербург. Всевозможных слухов ходит превеликое множество. Согласно одной из таких сплетен, пишет Галпин, Путин уподобился русским царям, отправлявшим своих опостылевших супруг в монастырь. Легенда гласит, что Людмила живет в изгнании в роскошном гостевом домике стоимостью в миллион фунтов стерлингов, построенном за счет государства на территории Спасо-Елеазаровского женского монастыря под Псковом, невдалеке от границы с Эстонией. Как напоминает Тони Галпин, в XVI веке в этом монастыре жил старец по имени Филофей, которому приписывается авторство концепции "Москва - Третий Рим". В 2010 году Людмила присутствовала на похоронах прежней матери-настоятельницы монастыря, в чьей келье, как рассказывают, даже висел портрет Путина. "Куда же еще отсылать жену современного царя?" - задается вопросом корреспондент Times. Многие жители Пскова убеждены в том, что Людмила Путина действительно живет там. Как правило, люди говорят, что сами ее не видели, но знают тех, кто точно видел ее там. Русская православная церковь категорически отвергает эти слухи, называя их "чушью и нелепостью". В то же время официальный представитель Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин, говоря об этом, делает интригующую ремарку: "Заявив мне, что он никогда не слышал о том, что Путина живет в монастыре, - пишет Тони Галпин, - он добавил, что у каждого есть право провести какое-то время в уединенной молитве". Так это или нет, выяснится уже очень скоро. Через 10 дней после инаугурации 7 мая Путин летит в США на ежегодный саммит лидеров стран "Большой восьмерки". По традиции программа встречи предусматривает серию параллельных мероприятий специально для первых леди. Будет ли там Людмила Путина?