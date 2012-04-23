Дядя Романа Ландика не считает его мужчиной

Народный депутат от ПР Валентин Ландик не исключает, что история с его племянником и скандально известным депутатом Луганского горсовета Романом Ландиком является грязным PR-ходом. "Этот поступок (избиение Ландиком Коршуновой), недостойный мужчины и, конечно, это задело нашу фамилию. Однозначно могу сказать, что человек, который поднял руку на женщину - не мужчина. Мне стыдно за него, и я считаю, что он должен ответить за свой поступок. Нарушил - отвечай", - сказал Ландик. В то же время Валентин Ландик не исключает, что это может быть спланированным PR-ходом его племянника. "Я этого не исключаю, но хочу сказать, это очень грязный PR. Хотя многие политики используют любые средства, чтобы стать популярными. И это не только у нас в стране, но и во всем мире. И самое главное, что люди от этих политиков шарахаются. Как показывает жизнь, "клоунада" в политике не проходит. Люди рано или поздно поймут, кто есть кто", - подчеркнул бизнесмен. Напомним, Роман Ландик летом 2011 года избил модель Марию Коршунову в луганском ресторане. Он провел в СИЗО более полугода. Суд признал Романа виновным в хулиганстве и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с отсрочкой в 2 года.