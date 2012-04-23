Тимошенко сфотографировали на носилках - без косы и в пиджаке

Тюремная канитель вокруг здоровья Юлии Тимошенко продолжается. Только в пятницу вечером ее доставили в Центральную клиническую больницу №5 в Харькове, где накануне сделали ремонт, как уже в воскресенье в полдень выписали (то есть в клинике она была около 36 часов). Даже не подлечив. «К сожалению, Юлия Владимировна категорически отказалась от лечения. Поэтому мы не можем дальше это продолжать (держать ее в больнице. — Авт.)», — пояснила первый замминистра здравоохранения Раиса Моисеенко. «Нам огорчительно, что мы не могли развернуть свою медицинскую помощь», — отметил главврач больницы Михаил Афанасьев. В Госпенитенциарной службе недоумевают: говорят, Тимошенко доставили в больницу добровольно. Она, мол, в присутствии сотрудников колонии и членов медкомиссии согласилась подлечиться. Напротив, адвокат Сергей Власенко говорит, что видел свою подзащитную в пятницу днем, и в больницу она не собиралась. Корреспондент «Сегодня» стал свидетелем отъезда Леди Ю. из больницы. Около полудня к ЦКБ подъехал белый микроавтобус «Форд» и несколько машин с надписью «ДПС» и «Беркут». Пока спецназ прочесывал территорию вокруг больницы, у входа в приемное отделение остановилась скорая. Через несколько минут из здания выкатили каталку, на которой лежала Леди Ю. Она была одета в обычные синие джинсы, короткое серое пальто. Была без привычной косы и заметно похудела, однако выглядела ухоженной. Поддержать Тимошенко приехали трое сторонников из Львовской области. Когда ее вынесли на носилках во двор, одной из женщин удалось пробраться мимо правоохранителей и обняться с Юлей. «Я смогла к ней прикоснутся, обнять и поцеловать. Какое счастье! — не могла нарадоваться пани Вера. — Она такая маленькая стала, так похудела. Но все же улыбалась мне».