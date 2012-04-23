Николя Саркози и Карла Бруни вместе ходили голосовать

Пока во Франции готовятся ко второму туру президентских выборов, мы предлагаем вспомнить первый, то есть вчерашний день, когда Николя Саркози и его жена Карла Бруни прибыли на участок, чтобы проголосовать. Там их уже поджидали сотни поклонников и журналистов, однако узнать, насколько высоко нынешний руководитель государства оценит свои шансы на победу, не удалось никому: согласно действующему законодательству, СМИ не имею права цитировать никаких заявлений и комментариев кандидата. Да и сам Саркози, явившийся на выборы последним из десяти претендентов на пост президента, предпочитал отмалчиваться, сдержанно приветствуя сторонников, как и его супруга (которая все же одарила присутствующих улыбкой). Присутствующие на участке избиратели, дожидавшиеся своей очереди к столу регистрации, встретили чету бурными аплодисментами, после чего Саркози, как настоящий джентльмен, предоставил Карле возможность первой опустить свой бюллетень в урну для голосования, а затем проголосовал сам. Обменявшись рукопожатиями с членами избирательной комиссии и выслушав напутствия граждан, Саркози покинул участок - чтобы вернуться сюда шестого мая, когда старует второй тур выборов.