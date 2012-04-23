Виктория Бекхэм разработала дизайн автомобиля

Виктория Бекхэм сейчас в Пекине: туда дизайнер, модная икона и многодетная мать прилетела на презентацию нового автомобиля Land Rover Evoque, к дизайну которого она лично приложила руку. За вечер, в рамках которого заинтересованным лицам в красках рассказали о достоинствах машины, Пош успела сменить три наряда (в одном из них вы могли видеть ее в блогах) и ухитрилась в каждом выглядеть "на все сто". Впрочем, восторгов критиков удостоилась не только Бекхэм, но и ее творение: компактный кроссовер, при создании которого Виктория вдохновлялась интерьерами роскошных яхтам, частных самолетов и дизайном эксклюзивных автомобилей. Результатом своей работы Вики осталась довольна и ждет не дождется возможности сесть за руль автомобиля, названного в ее честь: Я очень горда и довольна сотрудничеством с Land Rover, так как мне давно нравится эта марка. Я сама всегда водила их автомобили, для меня Range Rover – знак качества и роскоши. ВИДЕО: