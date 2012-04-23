Актеры сериала «Доктор Хаус» простились с проектом шумной вечеринкой

Съемочная команда и актеры телесериала «Доктор Хаус» приняли участие в прощальной вечеринке по случаю завершения сериала. Напомним, 21 мая в эфир выйдет заключительная серия супер-успешного телевизионного проекта. По словам Хью Лори, британского актера, исполнившего роль талантливого диагноста с непростым характером Грегори Хауса, ему чрезвычайно грустно расставаться с командой. Также Лори выразил надежду, что последняя серия станет достойным финалом этого невероятного приключения, длиною в восемь лет. Последнюю серию под названием «Все умирают» телезрители увидят 21 мая. В съемках приняли участие многие актеры к этому моменту покинувшие телепроект. Например, Оливия Уайлд и Кэл Пенн. Напомним, пилотная серия «медицинского детектива с элементами драмы» «Доктор Хаус» вышла в эфир 16 ноября 2004 года, а премьера восьмого сезона состоялась 7 лет спустя, 3 октября 2011-го. 8 февраля 2012 года стало известно, что этот сезон станет заключительным. За роль Грегори Хауса Хью Лори дважды был награжден «Золотым Глобусом» и шесть раз номинирован на престижную телевизионную премию США «Emmy». Кроме того, за каждую серию Хью Лори получал 700 тыс. долларов.



